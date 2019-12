Karczew. W urzędzie miasta zerwała się winda. Dwie kobiety zostały ranne

Zgłoszenie o awarii windy w urzędzie miejskim przy ul. Warszawskiej w Karczewie policja otrzymała około godziny 11:50. Okazało się, że w chwili zdarzenia w windzie przebywały dwie kobiety - urzędniczka oraz interesantka. W wyniku upadku kobiety odniosły obrażenia nóg, nie wykluczone jednak, że doznały także urazów kręgosłupa - pisze rmf24.pl. Zostały przetransportowane do szpitala, gdzie wykonywane są niezbędne badania.

REKLAMA

>>> Policyjne lasso, które może zastąpić paralizatory

Karczew. Zerwana winda spadła z wysokości II piętra

Winda w urzędzie miejskim w Karczewie znajduje się w przeszklonym szybie przylegającym do budynku. Gdy się zerwała, była na wysokości II piętra. Wstępnie ustalono, że do zdarzenia doszło, gdy winda zjeżdżała w dół. Policja wyjaśnia, w jaki sposób doszło do awarii. Funkcjonariusze przystąpili do przesłuchania świadków i oględzin..

Portal halootwock.pl informuje nieoficjalnie, że winda w urzędzie miejskim w Karczewie przechodziła kontrolę Urzędu Dozoru Technicznego w grudniu tego roku. Przyczyny awarii w dalszym ciągu są nieznane.