Prognoza pogody na tydzień [23-29 grudnia]. Więcej deszczu niż śniegu i temperatura na plusie

Okres świąteczny będzie charakteryzował się dodatnią temperaturą i lokalnymi opadami deszczu. Mróz i śnieg będą należeć do rzadkości.

REKLAMA

>>> Globalne ocieplenie. "Pogoda zwariowała nie bez powodu. Mamy kryzys klimatyczny"

Pogoda na poniedziałek i wtorek. Wigilia będzie deszczowa

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że początek następnego tygodnia będzie stosunkowo ciepły i deszczowy. W te dwa dni przelotne opady deszczu będziemy obserwować w całym kraju. Temperatura w poniedziałek będzie wahać się od 5 stopni w Zakopanem do 10 stopni w Przemyślu, z kolei we wtorek (czyli w Wigilię) - od 3 stopni w Zakopanem do 7 stopni w Katowicach i Krakowie.

Pogoda na święta Bożego Narodzenia. W czwartek spadnie deszcz i śnieg

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, czyli w środę 25 grudnia, niebo nieco się rozchmurzy. Meteorolodzy prognozują, że tego dnia nie będzie żadnych opadów. Termometry wskażą od 1 stopnia na Warmii i Mazurach do 7 stopni na Ziemi Lubuskiej.

Drugi dzień świąt, a wiec 26 grudnia, upłynie nam pod znakiem licznych opadów i dużego zachmurzenia. Prognozuje się, że w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i świętokrzyskim może spaść śnieg, w województwach małopolskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim spadnie deszcz, a w pomorskim i zachodniopomorskim nie będzie padać. Temperatura będzie wahać się do 0 stopni w Olsztynie, Białymstoku i Kielcach do 6 stopni we Wrocławiu.

Pogoda na piątek, sobotę i niedzielę. Temperatura może spaść poniżej zera

W piątek 27 grudnia w dalszym ciągu będziemy obserwować liczne opady. Śnieg, śnieg z deszczem i deszcz spadną niemal w całej Polsce, z wyjątkiem Podlasia, Warmii, Mazur i Pomorza Zachodniego. W niektórych regionach temperatura w ciągu dnia spadnie poniżej zera. Najzimniej będzie w Lublinie - tam termometry wskażą -2 stopnie. Najwyższą temperaturę odnotujemy we Wrocławiu, gdzie sięgnie ona 5 stopni.

W sobotę i niedzielę będziemy obserwować liczne przejaśnienia, ale lokalnie wystąpią także opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Wystąpią one w województwach położonych przy południowej granicy oraz na Mazowszu. Temperatura będzie wahać się od 2 stopni na wschodzie do 5 stopni na zachodzie kraju.