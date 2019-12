Koszalin. Niezadowolony klient przejechał mechanika. Wlókł go autem kilka metrów i uciekł

jxl82 2 godziny temu Oceniono 32 razy 30

W warsztacie samochodowym klient siedzi w fotelu i czyta gazetę, a na kanale stoi samochód.Przychodzi mechanik i zabiera się za auto. Po chwili mówi do klienta:

- Przydałoby się wymienić świece.

- To wymieniaj pan, tylko szybko.

No to mechanik czuje, że złapał frajera i nawija dalej:

- Pasek rozrządu też do wymiany. Klocki i tarcze też. I płyn hamulcowy, i w chłodnicy, i wycieraczki...

- Wymieniaj pan, tylko szybciej, bo nie mam czasu.

Mechanik skończył, odstawił samochód i mówi:

- No, gotowe.

Na to klient pokazując na samochód stojący przed warsztatem:

- No to bierz się pan teraz za mój!