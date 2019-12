Trzy osoby zatrzymane w sprawie tragicznego wybuchu gazu w Szczyrku

moher.pospolity wczoraj Oceniono 6 razy 2

Jeśli każde uszkodzenie rury średniego ciśnienia na ulicy prowadzi do wybuchu przyległych budynków to powinniśmy wszyscy uciekać z domów. Każde przyłącze gazowe do budynku musi być odpowietrzone, zatem jak gaz dostał się do środka domu??? - jaka instalacja odpowiada za tą sytuację??, kto za to odpowiada???