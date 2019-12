Trzy osoby zatrzymane w sprawie tragicznego wybuchu gazu w Szczyrku

spectator_zm 27 minut temu Oceniono 1 raz 1

O winie zatrzymanych rozstrzygnie sąd. Na razie wiemy tylko, że dokonując przewiertu uszkodzili rurę z gazem.

Nie wiemy natomiast czy mieli plan rozmieszczenia wszelkich instalacji i mediów. Jeśli mieli i były na ten plan naniesione, ich wina jest bezsporna. Jeśli na planie nie było tej rury, to prokuratura powinna wyjaśnić, kto za ten bałagan odpowiada i ta osoba też powinna się znaleźć na liście zatrzymanych.

Tylko czy komuś będzie się chciało kopać tak głęboko? Najlepiej zatrzymać tych co uszkodzili rurę i tyle. Są winni? Są!

Nie wiem, czy kiedykolwiek dowiemy się tych szczegółów, ale w sądzie obrońca z pewnością będzie chciał to ustalić...