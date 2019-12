Semlin: koń wybiegł na drogę i uderzył motorowerzystę. Nie żyje 32-letni mężczyzna

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek 16 grudnia kilka minut po godzinie 16:00. Wtedy też do Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim wpłynęło zawiadomienie o wypadku drogowym, do którego doszło w Semlinie.

Tragiczny wypadek na Pomorzu: 32-letni motorowerzysta zginął po zderzeniu z koniem

Według wstępnych ustaleń policji jadącego na motorowerze mężczyznę uderzyło zwierzę, najprawdopodobniej koń. W wyniku uderzenia, kierowca stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na lewą stronę drogi, wprost pod koła jadącego w przeciwnym kierunku samochodu terenowego.

Niestety 32-letniego motorowerzysty nie udało się uratować. "Zwierzę, które uczestniczyło w tym tragicznym zdarzeniu, oddaliło się w nieznanym kierunku. Funkcjonariusze sporządzili oględziny rozbitych pojazdów. Policyjny technik wykonał szkic sytuacyjny oraz zabezpieczył ujawnione na miejscu ślady, które mogą okazać się pomocne w ustaleniu bliższych okoliczności tego tragicznego wypadku" - napisano w komunikacie na stronie KPP w Starogardzie Gdańskim.