Białystok. Krzysztof Kononowicz został pobity na własnej posesji. Zatrzymano trzy osoby

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 9 grudnia. Wieczorem trzech mężczyzn zaatakowało Krzysztofa Kononowicza na jego posesji przy ul. Szkolnej w Białymstoku. Napastnicy uderzyli byłego kandydata na prezydenta pięścią w twarz, a następnie wprowadzili go do domu, grożąc mu przy tym śmiercią, po czym ukradli cztery tysiące złotych, telefon komórkowy oraz zegarek - relacjonuje "Gazeta Współczesna".

Napad na Krzysztofa Kononowicza. Nieoficjalnie: Jeden z napastników to jego widz

O napadzie poinformowano policję. Jeszcze w tym samym dniu funkcjonariusze zatrzymali 25-letniego mieszkańca Koszalina, dwie doby później w ręce policjantów trafili także dwaj mężczyźni w wieku 25 i 35 lat. Jeden z nich pochodzi z Lubelszczyzny. "Fakt" informuje nieoficjalnie, że 25-latek z Koszalina jest widzem kanału Kononowicza na platformie YouTube.

Podejrzani usłyszeli zarzut rozboju. Każdemu z nich grozi kara pozbawienia wolności od dwóch do 12 lat. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy.

Kim jest Krzysztof Kononowicz?

Przypomnijmy, że Krzysztof Kononowicz był kandydatem na prezydenta Białegostoku w 2006 roku. Zdobył olbrzymią popularność po tym, jak w serwisie YouTube opublikował swoje przemówienie wyborcze. W nagraniu tym padły słynne słowa o tym, że jeśli Kononowicz wygra wybory, w Białymstoku "nie będzie niczego". W wyborach uzyskał 1676 głosów (1,89 proc.), nie zdobywając mandatu. W ostatnich latach znany jest przede wszystkim jako twórca internetowy.