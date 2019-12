Greta Thunberg zestawiona ze Stalinem i Hitlerem w TVP. KRRiT będzie chciała wyjaśnień

Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, sprawa dotyczy programu z 11 grudnia, w którym komentowano przyznanie tytułu "Człowieka Roku" przez magazyn "Time" młodej aktywistce Grecie Thunberg. W wydaniu "W tyle wizji" TVP zestawiono okładki pisma, na którym pojawiły się wizerunki Adolfa Hitlera, Józefa Stalina, Nikity Chruszczowa, Mao Tse Tunga, Ajatollaha Chomeiniego, Michaiła Gorbaczowa, Władimira Putina i na końcu Grety Thunberg. W tle wkomponowano piosenkę Lady Pank "Zamki na piasku".

REKLAMA

W programie TVP zestawiono Gretę Thunberg z Hitlerem, Stalinem i Chruszczowem

Z kolei Michał Rachoń w programie "#Jedziemy" miał kontynuować: - Na okładkach "Time'a" mieliśmy różne postacie na przestrzeni lat, od połowy XX wieku do naszych czasów. Greta Thunberg powinna się niepokoić - dodał dziennikarz. - Wszyscy wymienieni bardzo troszczyli się o przyrodę, kochali bardzo sarenki - dodał publicysta "Gazety Polskiej" Adrian Stankowski.

Skarga, która wpłynęła do KRRiT dotyczy jednak samego programu "W tyle wizji", nie zgłoszono więc uwag do komentarzy, które pojawiły się później w programie Michała Rachonia. - Będziemy występowali do nadawcy z prośbą o wyjaśnienia w tej sprawie - powiedziała rzecznik prasowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Teresa Brykczyńska w rozmowie z portalem.

Nagroda "Człowiek Roku" przyznawana jest od 1927 roku przez redakcję tygodnika "Time". Mogą ją otrzymać pojedyncze osoby, grupa ludzi, maszyna lub idea, która miała w minionym roku największy wpływ na wydarzenia na świecie. Dotyczy to zarówno pozytywnego, jak i negatywnego wpływu, stąd w zestawieniu znaleźli się także Adolf Hitler czy Józef Stalin.