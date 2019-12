Nowy Sącz. Ksiądz i były proboszcz oskarżony o molestowanie 11 małoletnich. Ofiar mogło być więcej

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała do sądu akt oskarżeniu przeciwko Marianowi W. Jak opisuje Onet, duchowny, który przez lata był proboszczem w kilku parafiach w diecezji tarnowskiej, jest oskarżony o molestowanie ministrantów i lektorów w latach 2003-2011. Do momentu zatrzymania przebywał w Domu Księży Emerytów - podaje Onet.

Nowy Sącz. Ksiądz Marian W. oskarżony o molestowanie. Nie odpowie za skrzywdzenie 11 dzieci

Śledczy zarzucają Marianowi W. molestowanie 11 małoletnich ministrantów i lektorów (7 z nich miało mniej niż 15 lat) mieszkających na terenie parafii, w których pracował. Ma on odpowiedzieć za doprowadzanie poszkodowanych do tzw. innych czynności seksualnych przy jednoczesnym nadużyciu swojej pozycji. "W przypadku trzech pokrzywdzonych działania oskarżonego doprowadziły do powstania u nich przewlekłego zespołu stresu pourazowego, co skutkowało rozstrojem ich zdrowia na okres powyżej 7 dni" - czytamy w piśmie przesłanym do Onetu przez rzecznika Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu. Ofiar W. mogło być więcej - z ustaleń śledczych wynika, że powinien odpowiedzieć za molestowanie 11 innych małoletnich - ich sprawy uległy jednak przedawnieniu.

Sprawę zgłosił śledczym delegat biskupa tarnowskiego ds. wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Zawiadomiono też policję. W. został zatrzymany po ponad roku od zgłoszenia informacji - do tego czasu przebywał w Domu Księży Emerytów - podaje Onet. Grozi mu 12 lat więzienia.