Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną TVN. Stacja musi zapłacić 250 tys. zł kary od KRRiT

"Tematy poruszane we wskazanych audycjach z cyklu "Rozmowy w toku" są kontrowersyjne, dotyczą głównie sfery obyczajowej, prezentują skrajne, często patologiczne zachowania i postawy życiowe. Nagromadzenie w audycjach sensacyjnych relacji jest tak duże, że widz może odnieść wrażenie, iż opisywane sytuacje oraz sposób postępowania to norma, a nie margines społecznych zachowań."

A to ciekawe... Dokładnie ten sam argument można zastosować wobec kilkunastu paradokumentalnych seriali, które bez zakłóceń emitowane są na różnych kanałach od wielu lat. Epatują promocją patologii, skrajnymi zachowaniami społecznymi, mogą wprowadzać u widza poczucie iż przedstawione zachowania są czymś normalnym. E, no i co ? Ano nic, nikt się nie czepia.