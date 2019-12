Wrocław. Nie żyje piesza, która weszła pod rozpędzony tramwaj. "Motorniczy nie zdążył wyhamować"

smiki48 godzinę temu Oceniono 19 razy 13

gdyby to był samochód, to w ocenie wielu byłaby to wina kierowcy. Kiedy do pieszych dotrze, że i tramwaj i pociąg i nawet samochód potrzebują dość dużego dystansu aby wyhamować.

Obecne przepisy obligują pieszych do zachowania szczególnej ostrożności podczas przekraczania jezdni. I co z tego skoro duża część pieszych ma ten obowiązek w dupie i uważa, że to tylko kierujący muszą uważać a nie oni.