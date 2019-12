Pogoda na Wigilię, Boże Narodzenie i Sylwestra. Synoptycy prognozują temperaturę "na plusie"

"Wszystko wskazuje na to, że podczas Świąt w większej części kraju temperatura będzie na plusie" - informuje na Twitterze Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przewidywania polskich synoptyków pokrywają się z prognozami meteorologów amerykańskich, pracujących dla portalu AccuWeather.

REKLAMA

Pogoda na święta. W Wigilię dużo deszczu, w Boże Narodzenie więcej przejaśnień

Długoterminowa prognoza pogody na Wigilię i święta Bożego Narodzenia pokazuje, że 24 grudnia będzie dniem deszczowym. Tego dnia będzie padać w całej Polsce, a temperatura będzie wahać się od 5 stopni w Suwałkach i Warszawie do 7 stopni we Wrocławiu. 25 grudnia możemy spodziewać się dużego zachmurzenia w całym kraju i marznących opadów na Podlasiu. W pierwszy dzień świąt termometry wskażą 2 stopnie w Suwałkach, 5 w Krakowie, 6 w Warszawie, a 7 we Wrocławiu. Drugi dzień Bożego Narodzenia, czyli 26 grudnia, będzie dniem obfitującym w przejaśnienia. Przelotne opady deszczu prognozuje się dla Dolnego Śląska oraz Podlasia. Temperatura będzie wahać się od 1 stopnia w Suwałkach do 8 stopni we Wrocławiu.

Pogoda na Sylwestra. Na północy słonecznie, na południu deszczowo

Jak pożegnamy 2019 rok? Synoptycy z AccuWeather prognozują, że w Sylwestra Polska podzieli się na dwie strefy. W północnej części kraju będzie słonecznie i nie będzie padać, na południu z kolei możemy spodziewać się dużego zachmurzenia oraz lokalnych opadów deszczu i śniegu. Termometry wskażą 2 stopnie w Suwałkach i Krakowie, 3 stopnie w Warszawie i we Wrocławiu oraz 4 stopnie w Szczecinie.

Przypominamy, że powyższe przewidywania meteorologów to długoterminowa prognoza pogody, która obarczona jest dużym błędem. Precyzyjne przewidywanie warunków atmosferycznych z tak dużym wyprzedzeniem nie jest możliwe.