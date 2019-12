"Dziś sędziowie - jutro Ty". W całej Polsce protesty w obronie niezależności sądownictwa [MAPA]

tempa-dzida2 pół godziny temu Oceniono 20 razy 6

Że powtórzę ...

Obłuda PIS sięga zenitu. Doskonale wiedzą, że kolejny zamach na trójpodział władzy wywoła kolejne protesty ludzi. Odnoszę wrażenie, że ich to dodatkowo "rajcuje". My wam pokażemy !!

W okolicy Świąt Bożego Narodzenia, te antychrysty robią taki ferment. Z premedytacją !!! Pewnie liczą, że naród nie będzie miał czasu, by protestować !!!!!!!!!!!!!

TFU, TFU, TFU !!!!!