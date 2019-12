Pogoda na dziś - czwartek 19 grudnia. W całej Polsce duże zachmurzenie, jednak nie będzie padać

Synoptycy przewidują na dziś spore zachmurzenia, jednak w żadnym z regionów nie będzie padać. Nad ranem na wschodzie i południu Polski mogą pojawiać się mgły.

Temperatura. Dziś od 3 do 11 stopni

Najniższą temperaturę w ciągu dnia pokażą termometry w północno-wschodniej Polsce. W województwie warmińsko-mazurskim będzie dziś około 3 stopni, a w podlaskim i pomorskim: maksymalnie 4 stopnie. Na Kujawach będzie trochę cieplej, czyli 6 stopni. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców województwa opolskiego i śląskiego, gdzie będzie 11 stopni. Jeden stopień mniej pokażą termometry w Rzeszowie i Wrocławiu. W pozostałych wschodnich i centralnych regionach zapowiadanych jest 7 stopni. Od 8 do 9 stopni będzie z kolei w Szczecinie, Poznaniu i Zielonej Górze. W nocy temperatura spadnie do -1 stopnia na Suwalszczyźnie i 5 stopni na południu.

Pogoda na dziś - czwartek 19 grudnia. gazeta.pl

Opady. Silne porywy wiatru na południu Polski

W dzień zachmurzenie duże i umiarkowane zwłaszcza na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Wieczorem więcej chmur także na północy i północnym wschodzie kraju. Rano należy spodziewać się mgieł, które na wschodzie będą ograniczały widoczność do 200 metrów, a na południu do 100 metrów. Wiatr słaby, wzmagający się w ciągu dnia do umiarkowanego. Silne porywy jedynie w regionach podgórskich: na Pogórzu Karpackim będzie wiać do 65 km/h, w Karpatach do 80 km/h, a w Sudetach do 110 km/h. W żadnym województwie nie będzie dziś padać.

