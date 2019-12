Zbigniew S. z zarzutami, prokuratura chce aresztu. Chodzi o przywłaszczanie prawie miliona zł

Według śledczych mężczyzna prowadził fundację charytatywną swojego imienia i w porozumieniu z dwoma mężczyznami przywłaszczył sobie 927 tys. zł z 953 tys. zł wpłaconych przez darczyńców. Pieniądze miały trafić do warszawskiej spółki, którą Zbigniew S. nieformalnie kontrolował. Dalej pieniądze trafiały na konta przedsiębiorcy. Ta działalność miała trwać dwa lata.

REKLAMA

W poniedziałek S. został zatrzymany przez policję, a po doprowadzeniu do prokuratury w Lublinie usłyszał siedem zarzutów. Trzy dotyczą prania pieniędzy z fundacji i nielegalnego prowadzenia loterii, a cztery - braku sprawozdań finansowych i nieskładania ich do odpowiedniego organu. Jak podaje rmf24.pl, zarzuty w tej sprawie usłyszeli dwaj pozostali mężczyźni, Kamil C. i Edward Sz. Grozi im za to do 15 lat pozbawienia wolności.

Ze względu na wysoki wymiar grożącej kary oraz obawę matactwa prokuratura złożyła wniosek o areszt. Podkreślono, że Zbigniew S. to recydywista, przeciwko któremu zapadło w sumie 19 wyroków skazujących. W ostatniej sprawie S. uchylał się od odbycia kary, wysłano za nim list gończy i w końcu trafił do więzienia. Wyszedł we wrześniu tego roku.

Kim jest Zbigniew S.?

O słynącym z wulgarnego języka przedsiębiorcy zrobiło się głośno w 2012 r., gdy na prowadzonym przez siebie salonie samochodowym wywiesił wulgarny baner o treści: "Wypier***ł nas Urząd Skarbowy W-Wa Targówek na kwotę 1 900 000 złotych. Dziękujemy ci, zas**ny fiskusie". Jak podawała kilka lat temu "Gazeta Wyborcza", nazwisko przedsiębiorcy pojawiało się w aktach sądowych kilkudziesięciu spraw. W 2015 r. S. na swojej stronie internetowej opublikował akta sprawy tzw. afery podsłuchowej. Chodzi o taśmy, na których zarejestrowano najważniejszych polityków w państwie.