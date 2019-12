Ksiądz spowodował wypadek, w którym zginął komendant policji. Jest akt oskarżenia

barbarella.net 2 godziny temu Oceniono 7 razy 7

"Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Sprawcy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności."



Nie skręcał łamiąc przepisy? Nie było go w samochodzie za kierownicą? Nie było żadnego motocyklisty? Po co w ogóle ktoś go pyta o zdanie?