Kuria zamyka duchownym usta po proteście ws. pochówku Paetza. Ksiądz: Traktuje się nas jak osły

To jest właśnie prawdziwy obraz ideologii katolickiej jako precyzyjnie zaprojektowanej maszyny produkującej przemoc, pogardę i nienawiść, łamiącej ludzi, przerabiającej ich na półmózgie straumatyzowane ludzkie automaty odreagowujące swoje psychiczne kalectwo na innych, i tak to się kręci w kółko, nieprzerwany cykl upiornej kontroli społecznej, wykręconej moralności, niskiej pogardy i paraliżującego strachu przed wykluczeniem ze społeczności, to jest dzieło jakiegoś mrocznego, upiornego geniusza zła, a nie organizacja propagująca miłość do bliźniego.