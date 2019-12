Były strażnik dostanie prawie 500 tys. zł za niesłuszny areszt. "Państwo powaliło pana na kolana"

siwywaldi 2 godziny temu Oceniono 13 razy 11

To powiem wam jak to było:

Najpierw Zbyszek Zero na wieść o "aferze", polecił by NATYCHMIAST złapać "ptaszka".

Ponieważ w całym ZK Wronki, był tylko JEDEN strażnik o "ptasim" nazwisku, więc dla dyspozycyjnych sługusów ministra sprawa była jasna i zapudlili Wróbla. ale że sprawa robiona była na "łapu-capu", to prawda wyszła na jaw i misterny plan spalił nie tyle co na panewce, tylko po 225 dniach.



A odszkodowanie MUSI być wysokie, bo CO czekało klawisza w celi, to wie jedynie sam klawisz, no i ci, których mu zapewne "przypadkowo" dokwaterowano...