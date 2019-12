"Czem prędzej się pośpieszajcie. Ludziom pieniądze oddajcie". Niepobożne polskie kolędowanie

optymistaa43 23 minuty temu Oceniono 1 raz 1

Melodie i owszem ale szczytem hipokryzji bylo pisanie koled i spiewanie ich w kosciolach.Napisal ksiadz pod pseudonimem,inaczej nie mogl bo przeciez to TARGOWICA kierowali razem ze" szlachetnie " urodzonymi przedstawiciele kosciola katolickiego.To Papiezowi podziekowal Car Rosji za PRAWISLANSKIJ KRAJ,dolozyl do tego kilka ton zlota jakie mozna dzisiaj zobaczyc w zloceniach Watykanu i lancuchach z krzyzami jakie nosi Papiez.Nie dziwic sie ze powstania nie mialy szans pod przewodnictwem spiewajacego falszywie, zbrodniczego wzgledem Narodu Polski kosciola katolickiego.Car dal zloto,zaplacil bo maial go pod dostatkiem,poszukiwali go i wydobywali nasi przodkowie zeslancy a bylo ich zawsze duzo bo kazda parafia to bylo gniazdo szpiegowskich os denuncjunujacych powstancow i sympatykow.To tak przy okazji kazan w kosciolach kaatolickich,odwolujacych sie do patriotyzmu