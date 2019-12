Gdynia. Oblał byłą żonę kwasem i uderzył ją młotkiem. W samochodzie miał sznur i folię

sobieryba przed chwilą 0

"napastnik oblał kobietę kwasem, a następnie wciągnął ją do samochodu i kilkukrotnie uderzył młotkiem w głowę.."

..........................................................

W Gdyni? Nudy. Jakby to sie wydarzyło w Malmo albo Kolonii to by TVP Info miało materiał na 3 dni...