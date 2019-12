Samorządy biorą pieniądze z Unii i wprowadzają "strefy wolne od LGBT". KE zakręci kurek za dyskryminację?

magda_breslau 23 minuty temu Oceniono 11 razy 3

Oto Polska, kraj ktory szczyci sie szlachecka wolnoscia, ale sklada sie z minusujacego cytat Abrahama Lincolna popanszczyznianego chlopstwa.



Kraj, ktory szczyci sie przywiazaniem do wartosci rodzinnych, ale na co dzien stosuje powiedzenie "Z rodzina najlepiej wychodzi sie na zdjeciu".



Kraj, w ktorym 99% rodzin stawia na wigilijnym stole pusty talerz dla przybysza, ale 70% procent z nich nie wpuscilo by go do kraju, a do dopiero do stolu.