Gądecki, razem z Jedraszewskim to przecież najlepsi "funfle" Paetza. Ale nawet nie o to chodzi, tylko o krytykę przełożonych. Kościół to jedno z najstarszych "korpo" na świecie, działa już grubo ponad tysiąc lat i do dzisiaj nie zbankrutowało. Stało się tak dzięki połączeniu specyficznej oferty produktowej ze ścisłą dyscypliną, obowiązującą wszystkich pracowników.



Do tej dyscypliny należy absolutny zakaz krytykowania przełożonych, nawet jeśli byliby to martwi przełożeni. Bo coś takiego powoduje chaos i "brak poszanowania dla autorytetów". Obowiązuje to zresztą w każdej korporacji. Kto nie wierzy, niech wejdzie sobie na jakiegoś fejsbuka albo innego tłittera i wystąpi z "konstruktywną krytyką" dyrekcji swojej korporacji. A potem opisze, cóż też się stało.



Dlatego Gądecki ukarać musiał. Homoseksualizm? Nie ma problemu, byle się nie afiszować. Pedofilia? Spoko, byle dyskretna i zbyt nie przeginać. Złodziejstwo? Żaden problem, dopóki nie okrada się szefów albo firmy. Panienki? No bez przesady, to nawet nie jest karalne, chyba że panienki są nieletnie. Alkoholizm? Wszyscy jesteśmy ludźmi. Ale gęba, która skrytykuje przełożonych zostanie zapchana! Amen.