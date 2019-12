Pogoda na dziś - środa 18 grudnia. Dużo rozpogodzeń w całej Polsce

Synoptycy przewidują na dziś bardzo dużo rozpogodzeń w całym kraju. Dopiero pod wieczór nad północno-zachodnią Polską pojawi się więcej chmur.

Temperatura. W Opolu będzie dziś nawet 14 stopni

W środę najniższą temperaturę pokażą termometry w Białymstoku i Olsztynie, gdzie będzie 8 stopni. Jeden stopień więcej zapowiadany jest na Pomorzu i w Wielkopolsce. 10 stopni to temperatura, która czeka mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego i lubuskiego. Najwyższa temperatura to 14 stopni w Opolu i 13 stopni w Katowicach. Równie ciepło, 12 stopni, będzie na Śląsku i Podkarpaciu. W pozostałych regionach 11 stopni. W nocy temperatura spadnie do -2 stopni na Warmii i Kujawach oraz do 5 stopni w centrum i na zachodzie.

Pogoda na dziś - środa 18 grudnia. gazeta.pl

Opady. Wieczorem w północnych regionach pojawią się mgły

W dzień czeka nas dużo rozpogodzeń i słońca. Więcej chmur pojawi się wieczorem w województwie lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Na północy lokalnie może pojawić się deszcz. Wiatr na wybrzeżu i południu momentami dość silny, w pozostałych regionach umiarkowany i słaby. Wieczorem na północy pojawią się mgły ograniczające widoczność do 200 metrów, w nocy w tych regionach trzeba spodziewać się także marznących opadów deszczu, które wywołają gołoledź.

