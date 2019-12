Zaproś samotną osobę na Wigilię. "Sąsiad wydawał się nieuprzejmy. Przy stole się otworzył"

"Babciu, było miło, ale musimy się zbierać, żeby przygotować Wigilię" - takie słowa usłyszała kilka lat temu jedna ze starszych mieszkanek placówki prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Rozmowę podsłuchał dyrektor Caritasu ks. Janusz Steć. W ten sposób narodził się pomysł na akcję "Odstawieni na święta", w tym roku organizowanej już po raz drugi.

Jej głównym celem jest zwracanie uwagi rodzinom osób mieszkających w domach pomocy społecznej, że warto, jeśli jest taka możliwość, zaprosić bliską osobę do domu na święta. Z drugiej strony, do Caritasu mogą zgłaszać się też chętni, którzy chcieliby zaprosić do domu 24 grudnia kogoś samotnego, z kim nie są spokrewnieni.

Doświadczenia z ubiegłego roku pokazują, że to po prostu działa.

- Osoby, które były już u kogoś na Wigilii, same się teraz zgłosiły i powiedziały, że chciałyby uczestniczyć w akcji ponownie. Pamiętam historię skromnej rodziny, która nie chciała medialnego rozgłosu. Przyjęli seniora na Wigilię i tak się zaprzyjaźnili, że są w stałym kontakcie, a starsza osoba odwiedziła rodzinę również w Wielkanoc - cieszy się Beata Kasprzyk, koordynatorka akcji.

- Bazujemy na seniorach, którzy mieszkają w naszym domu pomocy społecznej przy ul. Fromborskiej w Gdańsku. Znamy te osoby, wiemy, że niektóre z nich mają dużą potrzebę, by pójść do kogoś na Wigilię - mówi Beata Kasprzyk. Rozmawiamy w środę, 11 grudnia. Do Caritasu wpłynęły już pierwsze zgłoszenia.

- Chętni mówią nam, że chcą zapełnić puste miejsce przy stole. Nie traktują tego jako coś nadzwyczajnego, dla nich to naturalny gest - dodaje Beata Kasprzyk.

Osoba zapraszana oraz zapraszający nie poznają się jednak dopiero na Wigilii. Wcześniej organizowane jest spotkanie zapoznawcze, by obie strony nie czuły się nieswojo. - Nie chcemy wysyłać seniorów "na hurra" do obcych ludzi. To delikatna kwestia - podkreśla koordynatorka inicjatywy.

"Osoby samotne mają opory"

O zapraszanie osób samotnych na Wigilię od lat apeluje również redemptorysta o. Jacek Dubel, który w ostatnich latach nagłaśniał w krakowskich parafiach tę ideę w ramach akcji "Gość w dom, Bóg w dom". Jej głównym założeniem było zapraszanie do siebie osoby z najbliższego otoczenia, np. samotnego sąsiada lub sąsiadki.

- Nie chcieliśmy rzucać ludzi na głęboką wodę i wymagać od razu zapraszania bezdomnych. Chodzi o coś o wiele prostszego. Czasem trudno dostrzec właśnie tych, którzy są najbliżej. Ludzie nie muszą wtedy zdobywać się na ogromny emocjonalny wysiłek - wyjaśnia o. Jacek Dubel.

- Zdarzył się taki przypadek, że jedna z rodzin zaprosiła sąsiada, który był odbierany nie tylko jako zamknięty w sobie, ale wręcz przykry, nieuprzejmy. Okazało się, że miał za sobą bardzo trudne życiowe doświadczenia. Otworzył się. Po takim spotkaniu uczestnicy Wigilii zmienili zdanie na jego temat - wspomina duchowny.

O. Jacek Dubel podkreśla, że takie zaproszenie na Wigilię może na początku spotkać się z odmową ze strony samotnej osoby.

- Niektórzy mogą mieć poczucie, że będą ciężarem, że nie będą wystarczająco eleganccy, że nie będą mieli z czym przyjść. Mają opory, to prawda. To też wyzwanie dla nich samych. Muszą zrozumieć, że o miłości mówimy nie tylko wtedy, gdy dajemy, ale także wówczas, gdy po prostu pozwalamy się kochać - tłumaczy redemptorysta.

Co mogą zrobić osoby, które chciałyby pomóc samotnej osobie? - Warto rozejrzeć się w swoim otoczeniu, czy gdzieś obok nas taki ktoś nie mieszka - radzi Beata Kasprzyk.

O. Jacek Dubel proponuje także zgłoszenie się do miejscowej parafii lub lokalnego koła Caritas, które pomogą w nawiązaniu kontaktu z kimś, kto być może mógłby z takiego zaproszenia skorzystać. Pomocny może być też lokalny ośrodek pomocy społecznej.

"Rodzina to nie tylko więzy krwi"

Uniwersytet Łódzki zwraca z kolei uwagę na problem samotności studentów z zagranicy, których nie stać na świąteczny wyjazd w rodzinne strony. W tym roku uczelnia już po raz czwarty zachęca do tego, by zaprosić takiego studenta na Wigilię.

- Dla mojej rodziny było to niezapomniane spotkanie ze wspaniałą dziewczyną, która okazała się "aniołem" i cieszymy się, że mogliśmy ją poznać. W przyszłym roku chcielibyśmy zaprosić więcej studentów z zagranicy, żeby nikt nie był sam w tym świątecznym czasie – tak ubiegłoroczną Wigilię wspominała w rozmowie z Centrum Promocji UŁ prof. Małgorzata Leyko z Wydziału Filologicznego, która gościła u siebie studentkę z Gruzji.

Nauczyłam się tutaj, że rodzina to nie tylko same więzy krwi, ale również wsparcie, poświęcenie i oddanie dla drugiego człowieka

– mówiła pracownikom Centrum Promocji studentka z Etiopii.

Już wiadomo, że tegoroczna odsłona akcji spotkała się z rekordowym odzewem - w 64 domach swoje miejsce przy wigilijnym stole znajdzie aż setka studentów.