Burza w Wyższej Szkole Policji. Komendant pozwał zwolnionego pracownika

Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie dr hab. Marek Fałdowski złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez zwolnionego pracownika - podaje serwis rmf24.pl. Zawiadomienie dotyczy podejrzenia trzech przestępstw: fałszywych oskarżeń wobec kierownictwa uczeni, zniesławienia i złożenia fałszywego zawiadomienia do prokuratury.

W ubiegłym tygodniu Fałdowski zwolnił wykładowcę ze skutkiem natychmiastowym. Pracownik uczelni uważa, że zwolnienie było formą represji za to, że on sam zawiadomił śledczych ws. rektora. Mężczyzna miał otrzymać decyzję dotyczącą jego odwołania podczas prowadzenia zajęć ze studentami, których musiał wyprosić z sali.

Kontrola MSWiA ws. habilitacji rektora

W październiku tego roku dziennikarze "Superwizjera" TVN ustalili, że byli i obecni wykładowcy WSP w Szczytnie zarzucają Markowi Fałdowskiemu plagiat pracy habilitacyjnej, przekroczenie uprawnień i mobbing. Komendant miał zaproponować części z wykładowców, by uczeni wpisywali go do swoich publikacji, co miało przyspieszyć jego habilitację. W zamian mieli otrzymywać wyższe premie, nagrody lub awanse. W tej sprawie kontrolę przeprowadziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - na razie nie wiadomo, jakie są jej wyniki.

"Jeżeli w wyniku kontroli potwierdzą się nieprawidłowości lub zarzuty wobec Komendanta-Rektora, szef MSWiA będzie podejmował odpowiednie konsekwencje służbowe" - informowało ministerstwo w październiku.