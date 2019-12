Terlikowski o "Patointeligencji". Przypomina czasy swojego liceum. "Chlało się wódę"

jantarski11 7 godzin temu Oceniono 44 razy 26

Nie wiem, nie znam się chyba. Kończyłem liceum i to porządne liceum i nie chlało się wódy, bardzo rzadko przeklinało, niektórzy popalali po kątach i też było pięknie . Nie wiem co się dzieje w szkołach ale to co ten bęcwał wyśpiewuje to wygląda na to ze oni w wieku 19 lat życie maja za sobą. Współczuję im serdecznie.