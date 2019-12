Rzeszów chce wchłonąć kolejne miejscowości. Jest wniosek o poszerzenie granic miasta

Jak podaje portal rzeszow-news.pl prezydent Rzeszowa przygotował projekt uchwały, który ma być przedstawiony podczas wtorkowej sesji Rady Miasta. Tym razem inicjatywa zakłada poszerzenie Rzeszowa o trzy sołectwa: Racławówkę Doły z gminy Boguchwała, Pogwizdów Nowy z gminy Głogów Małopolski oraz Malawę z gminy Krasne. Mieszkańcy tych regionów od lat zabiegają o włączenie do stolicy województwa podkarpackiego.

Nowy projekt poszerzenia granic Rzeszowa - decyzja radnych już we wtorek

W tym roku prezydent miasta Tadeusz Ferenc zrezygnował z próby przyłączenia do miasta gminy Trzebownisko, w tym m.in. Jasionki, na terenie której znajduje się port lotniczy. Jak co roku przedstawiono to samo uzasadnienie.

"Powiększenie obszaru Rzeszowa do ok. 200 km kw. i wzrost liczby mieszkańców do 200 tysięcy jest drogą do dalszego jego dynamicznego rozwoju, a także rozwoju całego regionu. Jest również ogromną szansą powstania silnego ośrodka miejskiego w południkowo-wschodniej części kraju" - tak brzmi uzasadnienie projektu, który zostanie przedstawiony Radzie Miasta we wtorek 17 grudnia. Polityk ma nadzieję, że powiększenie obszaru miasta będzie wiązało się z uzyskaniem większej ilości pieniędzy do budżetu. Mają więc na tym zyskać także mieszkańcy przyłączonych sołectw.

Jeśli radni zgodzą się na przyjęcie projektu, konieczne będzie rozpisanie konsultacji społecznych w Rzeszowie i gminach. Później decyzję muszą wydać poszczególne rady gmin, wojewoda podkarpacki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz rząd.

Rzeszów podzielony jest na osiedla. Są to: Załęże, Wilkowyja, Słocina, Zalesie, Drabinianka, Paderewskiego, Nowe Miasto, Mieszka I, Pobitno, Staromieście, Baranówka, Generała Władysława Andersa, Króla Stanisława Augusta, Tysiąclecia, Śródmieście Północne, Śródmieście Południowe, Pułaskiego, Kmity, Grota Roweckiego, Piastów, Dąbrowskiego, Staroniwa, Krakowska Południe, Franciszka Kotuli, Przybyszówka, Zwięczyca i Biała.