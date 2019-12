Poznań. 20-letni Albert został pobity i przejechany samochodem. Zmieniono wyrok jego oprawcy

kingstonny pół godziny temu Oceniono 10 razy 8

Wyroki prawomocne a oprawcy anonimowi !!! To jest dopiero czuly, lagodny i genialny system prawny.

A powod jest taki: Wszak mozliwym jest ze oprawca mogl by sie okazac pociotek jakiegos ministra, albo nawet samego prezesa? Taka plame zrobic calej waznej rodzinie !!! NIGDY.



Wszelkie inne powody utajniania danych przestepcow to pic dla ciemnego ludu.

Czy to nareszcie dociera do ciebie Kowalski?