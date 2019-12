Dyscyplinarki dla katowickich sędzi. Wysłały do SN pytanie ws. nowej KRS

calmy 2 godziny temu Oceniono 20 razy 18

Przewinienie dyscyplinarne?

Jeśli pozwolimy aby nazywano "przewinieniem dyscyplinarnym" każdą czynność procesową będącą nieuniknionym skutkiem burdelu, który stworzył PiS i który PiS chce ukryć licząc na to, że jak się stłucze termomjetr to gorączka spadnie - to istotnie doszło do przewinień.

Ciekawe jest to, że PiS już otwarcie twierdzi, że Sędzia RP ma obowiązek szanować rozwiązania wymyślone na Nowogrodzkiej, nawet gdy łamią one obowiązującą konstytucję.i są sprzeczne z orzecznictwem trybunałów.