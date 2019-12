Milanówek. Nocny pożar samochodu przy targu choinek. W aucie znaleziono zwęglone ciało

Do zapalenia się samochodu niedaleko stoiska z choinkami na ul. Królewskiej w Milanówku doszło w nocy z 16 na 17 grudnia. Około godziny 2 na miejsce zdarzenia została wezwana straż pożarna. Gdy strażacy przyjechali, płonął już cały pojazd. Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej.

Milanówek. W spalonym pojeździe znaleziono ciało. Najprawdopodobniej jest to mężczyzna

W czasie akcji gaśniczej, która trwała ok. cztery godziny, okazało się, że w samochodzie znajdują się zwłoki. Zmarła osoba znajdowała się na tylnej kanapie. Prawdopodobnie był to mężczyzna. Niewykluczone, że spał w samochodzie. Wiadomo, że w pojeździe była instalacja gazowa, ale wciąż nie jest jasne, co było przyczyną pożaru - informuje Wirtualna Polska.

Informacje o pożarze samochodu potwierdza policja.

- Teraz trwają ustalenia okoliczności całego zdarzenia. Na miejscu jest technik kryminalistyki, prokurator i biegły z zakresu pożarnictwa - w rozmowie z TVP Info powiedziała asp. szt. Katarzyna Zych, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.