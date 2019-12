sztucznypolak 3 godziny temu Oceniono 6 razy 2

Oto komentarz @rbil

To jest odcinek dwujezdniowy, po dwa pasy w każdą stronę z pasem zieleni po środku. Łączący "sypialnię" z centrum Gdyni. Jezdnia pomimo, że ma po dwa pasy w każdą stronę, to na końcu zbiega się w drogę dwukierunkową, z jednym pasem w każdym kierunku i przez to jest zakorkowana w godzinach porannych.

Pomysł polega na tym, że w godzinach 7-9, kiedy jest największy ruch w kierunku do centrum miasta, będą otwarte 3 pasy w kierunku do centrum (2 dla samochodów plus 1 dodatkowy dla autobusów). W kierunku przeciwnym będzie działał w tym czasie tylko 1 pas.

Po godzinach szczytu, będą funkcjonowały po 2 pasy w każdym kierunku. Wszystko jest sterowane sygnalizacją świetlną. Widziałem takie rozwiązanie w Cardiff i mówiąc szczerze tam się sprawdzało, ale było to w zabudowanej części miasta, gdzie nie było możliwości poszerzenia jezdni. W Gdyni ten odcinek przechodzi przez las, na środku jest pas zieleni, myślę, że można było śmiało dobudować buspas z prawdziwego zdarzenia zamiast robić tymczasowo działające wahadło. Zawsze to jednak jakiś krok do udrożnienia przejazdu, który w tym miejscu faktycznie jest dramatyczny.