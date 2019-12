Tomasz Lis o swoim stanie zdrowia. Na gali odczytano jego wiadomość

lubiedobrefilmy100 5 godzin temu Oceniono 36 razy 16

Jak czytam te wredne komentarze to wlosy mi sie jeza na glowie. Czy wy jestescie normalni??? Czy ta yeeebana polityka jest tak wazna, zeby zle zyczyc drugiemu czlowiekowi i drwic z jego choroby. Oby nikt z was nie przekonal sie co to znaczy udar. Nie moge pojac jak jestescie glupi i zajadli w tej swojej jatce i dramie politycznej. Ch.j z pisem, ch.j z po!!! Wy sie za leb bierzecie z powodu tych wszystkich lesnych dziadow i darmozjadow, ktorych za ciezko zarobione, wlasne pieniadze utrzymujecie???!!! Przeciez oni pija szampana i pekaja ze smiechu z waszej indolencji umyslowej, kiedy sie wyzywacie, defilujecie jak durnie na tych wszystkich waszych wiecach, jak sie wzajemnie nienawidzicie. Bo tylko dzieki temu oni maja hajs i moga z wami robic co chca! wiedza, ze poki nienawidzicie siebie, nie skrzykniecie sie przeciw nim!!! Zal mi was naprawde! A panu lisowi z calego serca zycze szybkiego powrotu do pelnego zdrowia.