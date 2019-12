Sędzia Paweł Juszczyszyn z nagrodą im. Teresy Torańskiej

Sędzia Paweł Juszczyszyn otrzymał nagrodę im. Teresy Torańskiej za działalność publiczną. Przypomnijmy: to sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie, który został odwołany ze swojej delegacji przez ministra sprawiedliwości Zbigniew Ziobrę. Wcześniej Juszczyszyn zwrócił się do szefa Kancelarii Sejmu, by ten udostępnił - pod rygorem grzywny - listy z podpisami poparcia dla kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Juszczyszyna zawieszono także na miesiąc w czynnościach sędziego (decyzją szefa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego, członka nowej KRS). Wobec sędziego wszczęto też postępowanie dyscyplinarne.

Kolejni nagrodzeni to Katarzyna Surmiak-Domańska, która otrzymała nagrodę za książkę "Kieślowski. Zbliżenie" oraz Tomasz i Marek Sekielscy uhonorowani za najlepszy materiał dziennikarski (za film "Tylko nie mów nikomu" o pedofilii w Kościele).

Specjalne wyróżnienie od Newsweeka otrzymał Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.