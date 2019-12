Pogoda. Uderzenie ciepła przed świętami. Temperatury mocno wiosenne. "Nawet 18 st.C!"

Choć w połowie grudnia spodziewamy się zwykle mrozu, najbliższe dni przyniosą gwałtowne ocieplenie w całym kraju. Wszystko to za sprawą mas ciepłego powietrza, które płyną do Polski znad Atlantyku i południa Europy - podaje TVN Meteo. Zdaniem synoptyków ciepła pogoda będzie nam towarzyszyć przez najbliższe dwa tygodnie - odrobinę chłodniej zrobi się dopiero przed Sylwestrem.

Pogoda na najbliższe dni. Nawet w nocy temperatury na plusie

Jakich temperatur możemy spodziewać się w najbliższych dniach? W nadchodzącym tygodniu termometry pokażą od 7 stopni Celsjusza na północy kraju do aż 13-14 stopni na południu. Najcieplej ma być w środę. Termometry mogą wówczas lokalnie pokazać nawet 18 stopni - podają synoptycy z Meteomodel.pl. "Zjawiska fenowe są bardzo wyraźne i podbijają temperaturę ponad 16, a nawet do 18 stopni Celsjusza. Najwyraźniej zima 30-lecia nam się rozkręca" - czytamy na stronie.

W Tatrach ociepleniu będzie prawdopodobnie towarzyszył halny, może też spaść deszcz. Przymrozków nie przyniosą nawet noce - również wtedy termometry w całym kraju będą pokazywały temperatury powyżej zera. Nawet w górach raczej nie ma szans na białe święta - ma padać głównie deszcz.

Fala ciepła utrzyma się w poprzedzający święta weekend. Jak podaje TVN Metro, nieco chłodniej, choć wciąż dość ciepło, zapowiadają się Wigilia i Boże Narodzenie. 24 i 25 grudnia termometry na wschodzie Polski pokażą od 3 do 4 stopni, a na zachodzie - do 9 stopni. Z ustaleń synoptyków wynika, że im bliżej do Sylwestra, tym stopniowo będzie się robiło chłodniej. Pod koniec roku możemy się spodziewać temperatur w okolicy 0 stopni - na duże mrozy się jednak nie zanosi.

Meteomodel.pl przypomina, że brak śniegu w Wigilię to nic nowego. W stolicy w latach 1951-2018 tylko w 12 Wigilii pokrywa śnieżna miała więcej niż 5 centymetrów. "Nawet statystyka nie przemawia za białymi świętami" - piszą synoptycy.

Bieżącą sytuację pogodową można sprawdzać na poniższej mapie: