Duże zmiany dla kierowców. Premier: wprowadzimy pierwszeństwo pieszego przed wejściem na pasy

Paweł Pietras 2 godziny temu Oceniono 13 razy 13

Taka ciekawostka: jak Szydło była premierem to z Krakowa do siebie na wieś (ok. 55 km) jechała 20 minut, rekordzista podobno zrobił tą trasę w 17 minut. Przeliczcie sobie z jaką prędkością świnie i wieprze przy korycie jeżdżą. To samo dotyczy Gowina; z Krakowa do Warszawy jest ponad 250 kilometrów, a gościu jedzie szybciej jak Pendolino niewiele ponad 2 godziny. Za każdym razem, a to jest dzień w dzień policja musi pilnować żeby pospólstwo IM nie przeszkadzało jak jadą przez miasto 150 km/h.