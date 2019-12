Pogoda na dziś - poniedziałek 16 grudnia. Dziś więcej szans na rozpogodzenia

Meteorolodzy przewidują na dziś niewielkie opady deszczu w pasie od południowo-zachodniej do północno-wschodniej Polski. W pozostałych regionach większe rozpogodzenia.

REKLAMA

Temperatura. Najwyższa temperatura czeka mieszkańców Wrocławia i Opola

W poniedziałek około 6 stopni pokażą termometry w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Chłodniej będzie jedynie w Bydgoszczy i Toruniu - tam maksymalnie 5 stopni. Najwyższa temperatura, 9 stopni, zapowiadana jest we Wrocławiu i Opolu. Jeden stopień mniej przewidywany jest w województwie lubuskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i lubelskim. W pozostałych regionach 7 stopni. W nocy temperatura spadnie do 1 stopnia na zachodzie i do 6 stopni na wschodzie.

Pogoda na dziś - poniedziałek 16 grudnia. gazeta.pl

Opady. Dziś sporo szans na rozpogodzenia

Dziś w Polsce zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane, z większymi przejaśnieniami w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim i małopolskim. Przelotne opady deszczu pojawią się lokalnie w województwie lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. W większości kraju wiatr słaby, jedynie w górach i na północy możliwe są umiarkowane i silne porywy wiatru.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.