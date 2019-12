"Trudno sprostać sielankowej atmosferze". Psycholog podpowiada, jak spędzić udane święta z rodziną

czytelnik.koneser pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Powiedzmy, że Merry X-mas! A tak naprawdę to każda religia manifestuje się w wymiarze doktrynalnym. Religia na przestrzeni wieków zagospodarowała do swoich wydumanych potrzeb nawet kalendarz, w którym niektóre dni szczególnie wyróżniła. Ot tak, i już. Dobudowała do takiego wybranego dania jakąś legendę połączoną z tradycją, i mamy gotową zabawę w tzw. święta. Od wieków gusła religijne połączone z handlem przynoszą nawet niezłe zyski. W te świąteczne dni, ale też w codziennej wegetacji odbywa się religijny rytuał dnia oraz nocy, zamiast w pogoni za obiektywną wiedzą stosuje się tylko prawdy objawione. W takiej rzeczywistości ludzie w ogóle nie muszą być samodzielni w myśleniu, ponieważ wystarczy, że wierzą, a tym samym mają gotowe religijne rozwiązania na każdą okazję, jaka może ich tylko spotkać w życiu. I właśnie dzisiaj wieczorem będą „zagonieni” do tzw. wigilijnego stołu, do ponoć naszej narodowej opłatkowej tradycji. Wielu naszych rodaków uważa, że to piękne rodzinne chwile. No cóż, każdy może sobie uważać i wyobrażać, co tylko zechce, jest tylko jeden warunek, aby w tym czasie myślał samodzielnie. Tymczasem każda religia od zawsze niesie za sobą tylko zniszczenie i pogardę do innych. Oczywiście, oficjalny religijny przekaz jest zupełnie inny, ale jak jest w rzeczywistości to i tak widać gołym okiem. To cywilizacyjna trauma, która powinna zostać wreszcie właściwie określona i nazwana. Każda religia obok systemów totalitarnych zasługuje tylko na tę samą ocenę. Ludzie religijni żyją, a raczej wegetują jak rośliny, które wystarczy podlewać jakąś uświęconą wodą. Taki czar trwa. Jedni są na ciągłym religijnym haju a inni np. zarabiają. Ale, aby można było ludzi trzymać w jeszcze większej niewiedzy i psychicznej beznadziei religia od wieków wpływała też na politykę. To dzięki niej religia może jeszcze bardziej zniewalać ludzi. A w naszym kraju jest wyjątkowo „zabawnie”, ponieważ już na każdym skrzyżowaniu stoi przeważnie krzyż, co druga ulica nosi imię jakiegoś katolickiego bohatera, który walczył lub zginął za prawdy objawione. Państwowa telewizja, co chwilę przeprowadza jakieś transmisje z jakieś mszy, co chwilę gdzieś dzwonią kościelne dzwony, ludzie się rzadko śmieją, wolą religijną zadumę, w szkołach dzieci zamiast uczyć się, odgórnie skazane są na religijne treści. Zatem nie warto składać życzeń świątecznych, a raczej życzyć religijnym - umysłowego otrzeźwienia i wyzwolenia naszego kraju spod katolickiego pajacyk.pI i zatracenia.