Ochrzczony Mieszko mógł obchodzić Boże Narodzenie. "Miał świadomość rangi tego święta"

12zibi12 godzinę temu

Całe to "boże narodzenie " nie ma NIC wspólnego z chrześcijaństwem opisanym w Bibli , której to za usilnymi staraniami KLERU ludzie nie czytają i co za tym idzie nie znają. W pewnym wywiadzie nijaki "ojciec" Szewek przyparty do muru przyznał cyt. "święta pogańskie niejako zostały ochrzczone przez kościół katolicki i w ten sposób stały się chrześcijańskie" Nie szokuje mnie to bezczelne tłumaczenie kleru ,bo ten zwyczajnie robi na tym interes lecz to , że ludziom to nic nie mówi. Że zostali oszukani a to co robią soti w jawnej sprzeczności z tym czego nauczał ten którego rzekomo czczą.