Prognoza pogody na tydzień [16-22 grudnia]. Sporo słońca, niewiele opadów

W najbliższym tygodniu możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, ale i one będą należeć do rzadkości.

Pogoda na poniedziałek i wtorek. Przelotne opady na północy kraju

Przewidywania synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowane na portalu pogodynka.pl pokazują, że w poniedziałek i wtorek warunki atmosferyczne będą bardzo podobne. 16 grudnia termometry będą wskazywać maksymalnie od 4 stopni na północy kraju do 9 na Dolnym Śląsku, z kolei 17 grudnia - od 5 stopni na Podlasiu do 10 na południu Polski. Na początku tygodnia obserwować będziemy duże i umiarkowane zachmurzenie, a w okolicach Torunia, Bydgoszczy, Koszalina, Gdańska, Olsztyna i Suwałk także przelotne opady deszczu.

Prognoza na środę, czwartek i piątek. Przed nami kilka słonecznych dni

Meteorolodzy prognozują, że w środę będzie słonecznie i dość ciepło. Temperatura maksymalna w Polsce będzie wahać się od 7 stopni w Gdańsku i Bydgoszczy do 10 stopni we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Nieco bardziej pochmurno będzie w czwartek. Przewiduje się także niewielki spadek temperatury (od 4 stopni na Podlasiu i Ziemi Lubuskiej do 8 na Dolnym i Górnym Śląsku). W piątek znów się rozpogodzi, a termometry wskażą od 6 stopni na Wybrzeżu do 10 stopni na południowym wschodzie Polski. Na te trzy dni nie prognozuje się żadnych opadów.

Pogoda na weekend 14-15 grudnia. Koniec tygodnia będzie deszczowy

Sobota 21 grudnia będzie dniem stosunkowo ciepłym i słonecznym. Synoptycy prognozują, że na niebie będzie sporo chmur, ale możemy liczyć także na liczne przejaśnienia. Nie prognozuje się opadów deszczu ani śniegu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wahać się od 6 stopni na Warmii i Mazurach do 10 stopni we Wrocławiu i Krakowie. W niedzielę zaobserwujemy wyraźne pogorszenie się warunków atmosferycznych. Prognozuje się, że na południu, wschodzie i w centrum kraju mogą wystąpić deszcze, a w pozostałej części Polski obserwować będziemy duże zachmurzenie. Termometry wskażą tego dnia od 6 w okolicach Białegostoku i Olsztyna do 10 stopni we Wrocławiu.