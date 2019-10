Nowy Dwór Gdański. Nożownik kilkukrotnie ugodził 28-latka w plecy. Trwają poszukiwania sprawcy

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed sklepem alkoholowym. - Wczoraj ok. godz. 15 dyżurny jednostki otrzymał zgłoszenie, że na jednej z ulic doszło do ugodzenia nożem 28-letniego mężczyzny - informuje Gazeta.pl biuro prasowe policji w Nowym Dworze Gdańskim.

Atak nożownika w Nowym Dworze Gdańskim

Według lokalnych mediów, świadkowie relacjonowali, że na miejscu tragicznego zdarzenia było mnóstwo krwi. 28-latek w stanie ciężkim trafił do szpitala. Policjanci pod nadzorem prokuratury zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Jak nieoficjalnie podaje "Dziennik Bałtycki", sprawca zaatakował podczas mijania się z 28-letnim mężczyzną. Zadał mu kilka ciosów w plecy. Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy widzieli to zdarzenie.

Podejrzany o atak jest cały czas poszukiwany. Nieoficjalnie, mężczyźni mogli wcześniej pokłócić się w mediach społecznościowych.