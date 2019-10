fajny_zajety godzinę temu Oceniono 3 razy 1

Polskie Państwo powinno się w końcu określić się w kwestii prostytucji. W każdym mieście w zwykłych mieszkaniach w blokach pracują prostytutki do wyboru do koloru wystarczy wejść na odpowiednią stronę. Wszystko to niby nielegalne ale policja i prokuratura dobrze wiedzą jak to w Polsce wygląda. Powinno się to zalegalizować wyznaczyć specjalne strefy w których pracują prostytutki i opodatkować. To co teraz się dzieje samowola i przyjmowanie klientów w blokach w których mieszkają zwykli ludzie powinno się skończyć.