Zginęli, żebyś mógł żyć bezpiecznie. Teraz możesz wesprzeć ich rodziny

mysz17200 3 godziny temu

To chyba rola państwa, wspiera hieny smoleńskie to rodziny tych co zginęli na służbie tez powinno. Poza tym nie prowadzili prywatnej działalności i w takim powinni posiadać odpowiednie ubezpieczenia.. Ludzie ciągle przezywają osobiste tragedie, tracą bliskich a wraz z nimi często środki do godnego życia i jakoś musza sobie radzić