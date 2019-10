Niedziele handlowe - październik 2019. Czy sklepy będą dziś czynne?

13 października nie jest niedzielą handlową. Reguluje to ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, którą przyjęto w 2018 roku. Obowiązujące przepisy mówią, że w 2019 roku niedziele handlowe wypadają z reguły w ostatnią niedzielę każdego miesiąca (wyjątkami są kwiecień i grudzień, w czasie których niedziel handlowych jest więcej). Oznacza to, że na najbliższą niedzielę handlową musimy poczekać jeszcze dwa tygodnie, do 27 października.

Niedziele handlowe i niehandlowe. Gdzie można coś kupić pomimo zakazu?

Podział na niedziele handlowe i niehandlowe nie obowiązuje wszystkich przedsiębiorców. We wspomnianej ustawie występuje lista 32 typów sklepów i punktów handlowych, które mogą być otwarte w każdą niedzielę. Są to m.in. apteki, piekarnie, stacje benzynowe, punkty pocztowe oraz sklepy, w których w niedziele sprzedaje sam właściciel. To właśnie tam możemy zrobić dziś zakupy.