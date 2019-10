Prognoza pogody na tydzień [14-20 października]. Czeka nas ciepły tydzień

Według wstępnych prognoz czeka nas bardzo ciepły i słoneczny tydzień. Powodem takiej pogody jest ciepłe powietrze, które nadciąga nad nasz kraj znad Afryki.

REKLAMA

Pogoda na poniedziałek i wtorek. Bardzo ciepły i słoneczny początek tygodnia

W poniedziałek temperatura poniżej 20 stopni prognozowana jest jedynie w województwie pomorskim. Tam właśnie ma być około 18 stopni. W większości kraju zapowiadanych jest od 22 do 23 stopni. Na początku tygodnia większe zachmurzenie przewidywane jest w ciągu dnia w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i północnej części województwa mazowieckiego. W większości kraju dominować będzie bardzo słoneczna pogoda. Wiatr na ogół umiarkowany. We wtorek czeka nas trochę więcej zachmurzeń na północy i zachodzie kraju. Dodatkowo w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim możliwe są przelotne opady deszczu. Tego dnia będzie równie ciepło. Od 18 do 19 stopni pokażą termometry w Gdańsku, Olsztynie i Białymstoku. W pozostałych regionach od 20 do 22 stopni.

Prognoza pogody na środę, czwartek i piątek. Nad Polską pojawi się deszczowy front, w większości będzie jednak słonecznie

W środę czekają nas większe zachmurzenia zwłaszcza w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, łódzkim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim. W pozostałych regionach więcej szans na całkowicie słoneczny dzień. Niewielkie opady deszczu prognozowane są w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim. Temperatura zapowiadana na ten dzień to od 17 do 20 stopni. W czwartek ponownie powrót pięknej pogody. Niewielkie chmury pojawią się na niebie nad południową Polską. W pozostałych województwach słońce i bezchmurne niebo. W czwartek temperatury od 15 do 19 stopni. W piątek deszczowy front pojawi się w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i lubuskim. Tego dnia będzie od 14 stopni na wschodzie do 19 stopni na południu i zachodzie kraju.

Pogoda na weekend. Pogorszenie pogody na zachodzie kraju

W sobotę więcej chmur oraz deszcz pojawią się w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim. Na wschodzie i centrum pogoda będzie już bardziej korzystna. W pierwszy dzień weekendu prognozowana jest temperatura od 14 stopni na wschodzie do 19 stopni w województwie małopolskim i podkarpackim. W niedzielę deszczowy front pojawi się w Szczecinie, Zielonej Górze, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, Gdańsku oraz Olsztynie. W ostatni dzień tygodnia temperatury będą trochę niższe: od 13 stopni na północy do maksymalnie 17 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.