Olga Tokarczuk dedykuje Nobla Polakom. Zwraca się z apelem: Zagłosujmy właściwie, za demokracją

Olga Tokarczuk w Bielefeld przyznała, że cały czas jest zaskoczona Noblem. - Wiem, że jestem całkiem dobrą pisarką, ale nigdy nie pomyślałabym, że wygram taką nagrodę. Jestem też szczęśliwa, że jest nas dwójka, jest Peter Handke. Nagroda trafiła więc do Europy środkowej, co jest niezwykłe. Dla mnie, jako dla Polki, to pokazuje, że pomimo wszystkich problemów z demokracją w moim kraju, wciąż mamy coś do powiedzenia światu i mamy silną literaturę i kulturę, a ja jestem częścią tej siły - powiedziała Tokarczuk.

W trakcie konferencji pisarka podziękowała swoim tłumaczom. Zwróciła uwagę, że jest młoda, jak na laureatkę Nobla. - Jestem też kobietą, to też bardzo znaczące - stwierdziła. Noblistka zapewniła, że nie spodziewała się wygranej, choć wiedziała, że jej nazwisko jest na liście nominowanych. - W swoim życiu wiele razy byłam na różnych listach i nic z tego nie wynikało - powiedziała.

Wybory parlamentarne 2019. Olga Tokarczuk: Wybory mogą zmienić przyszłość kraju

Jeden z dziennikarzy zapytał pisarkę, zareagowała na wieść o przyznaniu nagrody. - Byliśmy gdzieś między Berlinem a Bielefeld, na autostradzie, ktoś do mnie zadzwonił, rozpoznałam szwedzki numer telefonu. To był ten telefon, musieliśmy się zatrzymać na małym parkingu. Nawet nie wiem, gdzie to było - wspominała Tokarczuk. Jak dodała, miała "pusty umysł" i nie mogła uwierzyć w wiadomość o Noblu. Pod koniec konferencji Tokarczuk zapytano, komu dedykuje nagrodę. Pisarka chwilę się zastanowiła i odpowiedziała: - Myślę, że Polakom, bo jesteśmy zaledwie kilka dni przed wyborami, bardzo ważnymi wyborami - powiedziała. - Te wybory mogą zmienić przyszłość tego kraju. Jeśli mam kogoś w swojej głowie dla takiej dedykacji, to chciałabym powiedzieć swoim przyjaciołom w Polsce: Zagłosujmy właściwie, za demokracją - dodała.