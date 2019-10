Szczecin. Policjant podejrzany o wykorzystanie seksualne 13-latki. Wcześniej miał nagrywać filmy porno

Wysoko postawiony policjant z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie podczas odwiedzin u kolegi miał wykorzystać seksualnie jego 13-letnią córkę. Trafił do aresztu. - Z informacji, które do mnie dochodziły, to miał różnego rodzaju ciągotki. Chwalił się policjantom, że nagrywał różne filmy o charakterze pornograficznym - powiedział Marcin Tomczak, były policjant.

Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta