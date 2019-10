Apel rodziców nastolatek, które zginęły w escape roomie w Koszalinie. Chodzi o nagrania i zdjęcia

plac.czerwony pół godziny temu 0

"A jak umarł Pan bogaty

To mu nieśli wieńce, kwiaty

Order dali mu po śmierci

By mu złocił się na piersi



A jak umarł chłop z fabryki

Nie płakali, bo był nikim

Odszkodowań nie ma wtedy

Trumnę trzeba brać na kredyt



A jak padło dziecko z głodu

Nie ruszyło to narodu

Dalej po bogaczu kwilił

Taki to był nastrój chwili"



Źródło: niepoprawni.pI/blog/nathanel/a-jak-umarl-pan-bogaty-a-jak-umarl-chlop-z-fabryki



©: autor tekstu w serwisie Niepoprawni.pI | Dziękujemy! :). <- Bądź uczciwy, nie kasuj informacji o źródle - blogerzy piszą za darmo, szanuj ich pracę.