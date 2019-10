Dolnośląskie. Prowadził z prawie 3 promilami alkoholu. Na fotelu miał butelkę wódki

doomsday 24 minuty temu 0

Tyle ludzi ginie na drogach przez pijaków, z każdym rokiem mamy coraz więcej alkoholików a i tak skorumpowana władza nie może ograniczyć nadzwyczajnej ilości punktów sprzedaży i sprzedaży małpek. Władza liczy na to, że na pijackim narodzie łatwiej jest pasożytować. Po 1990 roku zlikwidowano w Polsce tysiące klubów sportowych. W ich miejsce wyrosły sklepiki z wódą, winem i piwem. Niektóre inne kluby zostały w Polsce przejęte przez watahy zboczeńców spod znaku lgtb, jak to się stało we Wrocławiu z Klubami Ślęza i Juvenia, zawłaszczonymi przez bandę pasożytów pt. Ośrodek Grotowskiego. Więcej w komentarzu o tym szwindlu.