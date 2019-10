O. Rydzyk wrócił do historii o bezdomnym Stanisławie. "Porządny człowiek, zostawił dwa golfy"

O. Tadeusz Rydzyk ubolewał na antenie Radia Maryja z powodu krytyki, jaka pod jego adresem płynie m.in. ze strony polityków PO i części mediów. Wspominał m.in. kampanię billboardową Platformy Obywatelskiej z 2018 r. - Pisali tam (...), że PiS mi daje i tak dalej - stwierdził duchowny. Dalej o. Rydzyk skarżył się: - Opowiadają różne bzdury, mówią na przykład, że ojciec Rydzyk od bezdomnego dostał luksusowe samochody, oczywiście, mówimy, jak to radio powstało, jak te dzieła powstają, bo to jest otwarte. Ludzie to budują, ludzie to tworzą i utrzymują. To jest fenomen.

O. Tadeusz Rydzyk o bezdomnym od samochodów: Porządny, sierotą był

Następnie redemptorysta przypomniał wydarzenia, które rozegrały się "16 lub więcej lat temu". - Był bezdomny, który był bardzo porządnym człowiekiem. Pan Stanisław niestety zmarł. Ożenił się pechowo z milicjantką, wiemy, jacy to milicjanci różni byli. A on porządny, sierotą był, wychowały go ciocie, dobrze go wychowały, skończył AWF, wszystko się dobrze - wydawało - ułoży - opowiadał duchowny. Z dalszej części historii dowiadujemy się, że pan Stanisław kupił żonie i córce po mieszkaniu, ale sam został wyrzucony na ulicę. Następnie podczas pobytu w Sopocie zagrał w "totolotka".

"Nawet nie wiedziałem, co jest maybach"

- Przyjeżdża do Warszawy i patrzy a tu trójka - już mi się zwróciło. Czwórka! Piątka! - już nie jestem bezdomnym. A tu szóstka. Wtedy wygrał, jak opowiadał, 1 milion 350 tysięcy. Mówił: Zawsze z wami różaniec mówię, i wy robicie tak dobrą robotę dla Polski - opowiadał o. Rydzyk.

Po wygranej pan Stanisław "zostawił dwa małe golfy, ciemnozielony i czerwony". - A ci nienawistnicy, kłamcy: "Luksusowego maybacha dostał!", oni tak pisali. Ja nawet nie wiedziałem, co to jest maybach - powiedział o. Rydzyk.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku ogromną popularność zdobył wywiad z Tadeuszem Rydzykiem Telewizji Trwam. Redemptorysta przekonywał w nim, że dostał dwa samochody od bezdomnego. Rozmowa szybko stała się obiektem żartów.