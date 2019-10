vitruvius godzinę temu Oceniono 39 razy 29

Ziemkiewicz, jak zwykle żałosny. Gorzej niż dno moralne, czyli PiS moralność.

WIARYGODNOŚĆ PiS

W tym co mówią PiS-towarzysze jest tyle prawdy, co w:

1. Opowieści o Jadwidze Kaczyńskiej, jako „sanitariuszce w Powstaniu Warszawskim”,

2. "Zamachu" w Smoleńsku,

3. "Wielkości" Lecha K.

4. „Polsce w ruinie”,

5. "Uzdrowieniu" sądów, patrz „EMI”,

6. "Uczciwości" PiS, patrz Banaś,

7. "Patriotyzmie" Jarosława K. (Jarosław K. = Polska i państwo),

8. "Kompetencji" kadr PiS, patrz stadniny i spółki skarbu państwa,

9. "Walce z pedofilią" w kościele,

10. "Sprawności" prokuratury w sprawie KNF,

11. "Sprawności" prokuratury w sprawie łapówki 50 000 zł i Srebrnej,

12. "Sprawności" NBP w sprawie KNF i 2 prawie takich samych blondyn po ok. 50 000 zł/mc,

13. "Sprawności" prokuratury w sprawie SKOKÓW, zwłaszcza Wołomin,

14. "Sprawności" prokuratury w sprawie oczerniania i oszczerstw z Ministerstwa „Sprawiedliwości”,

15. "Sprawności" prokuratury w sprawie GetBack,

16. Stabilnych i uczciwych rodzin jak Kaczyńskich (Romuald i zwłaszcza MARTA K.),

17. 2015 r. : "1,5 biliona na inwestycje !" - J.Kaczyński,

18. „Bohaterach z Brygady Świętokrzyskiej”, co „nie współdziałali” z OKH / OKW.

I co dalej?